GROSSETO – Sesta di campionato per il Grifone, che si contenderà la posta in palio con lo Sporting Trestina in terra ostile (foto d’archivio di Paolo Orlando). Gara non facile sulla carta contro un rivale peggio classificato e bisognoso di risalire in graduatoria. “Crediamo di aver lavorato bene ed essere pronti – ha detto mister Indiani nella conferenza pregara – poi ci sono anche gli avversari, come abbiamo visto il Camaiore, che qualcuno pensava che venisse a fare la vittima sacrificale e non è stato così. Sono tutte partite difficili in cui bisogna dare il massimo. Il Trestina nelle ultime due gare ha perso immeritatamente contro il Foligno giocando alla pari se non di più e fatto un buon punto a Montevarchi, quindi la partita è molto difficile. Il campo da gioco? Non cambia niente, giochiamo a Città di Castello e non cambia niente se avessimo giocato a Trestina”.

Tutti a disposizione tranne Gerardini: convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Corallini, Della Latta, Dierna, Di Santo, Ferronato, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Marcu, Marzierli, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli e Sartorelli.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 allo stadio Corrado Bernicchi a Città di Castello.

Il programma e gli arbitri della 6a giornata del girone E:

Cannara-Aquila Montevarchi (Iorfida, Collegno)

Follonica Gavorrano-Siena (Faye, Brescia)

Orvietana-Fulgens Foligno (D’Agnillo, Vasto)

Poggibonsi-Prato (Pascuccio, Ariano Irpino)

Camaiore-Seravezza (Previdi, Modena)

Scandicci-Ghiviborgo (Pellegrino, Teramo)

Sporting Trestina-Grosseto (Copelli, Mantova)

Tau Altopascio-San Donato Tavarnelle (Zito, Rossano)

Terranuova Traiana-Sansepolcro (Targhetta, Castelfranco Veneto)

La classifica:

Seravezza 12 punti; San Donato Tavarnelle 11; Siena, Foligno, Tau Altopascio, Grosseto 10; Ghiviborgo 8; Follonica Gavorrano 7; Prato, Terranuova Traiana, Sansepolcro 6; Scandicci, Aquila Montevarchi, Camaiore 5; Sporting Club Trestina, Cannara 4; Orvietana 3; Poggibonsi 2.