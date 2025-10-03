GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Under 15, dopo aver vinto il “Memorial Luca Benocci” di Siena (nella foto), inizierà domani sabato 4 ottobre il campionato con due formazioni iscritte, a conferma della vitalità del settore giovanile biancorosso, guidato dal responsabile Tommaso Marinoni, che ha scelto di dare un’opportunità a tutti i ragazzi che rientrano in questa categoria.

La formazione A, guidata da Marco Zanobi, farà il suo esordio stagionale alle 15 sulla pista Mario Parri contro il Sarzana A; alle 17, sempre nell’impianto di via Mercurio, il Grosseto B, affidato alle cure di Nicholas Barbieri, uno dei nuovi acquisti della compagine di serie A1, sarà opposto allo Startit Prato.

In attesa dell’esordio in A1 dei ragazzi di Massimo Mariotti (sabato 11 ottobre sulla pista del CGC Viareggio), questo fine settimana vedrà tornare in campo la serie B per il secondo turno di Coppa Italia. I ragazzi di Marco Zanobi, dopo aver esordito con un vittorioso 6-4 sulla pista del Follonica, affronteranno domenica alle 18 in via Mercurio lo Startit Prato, quintetto che già stato alla pista Mario Parri in occasione del “Torneo città di Grosseto” dello scorso 26 settembre contro Saverio e compagni gli azzurri di Enrico Bernardini hanno perso per 11-2, ma domenica la musica sarà ovviamente diversa. Il coach Zanobi avrà a disposizione lo stesso organico dell’Opening Day, perdurando le assenze di Bruzzi e Bardini.