ARCIDOSSO – Martedì 7 ottobre alle ore 16.30 si terrà la presentazione dell’audioguida multingue nel Castello Aldobrandesco di Arcidosso.

Si tratta di una guida digitale, in cinque lingue, con cinque itinerari, uno per ogni museo più la parte storica del castello ed è in lingua italiana, inglese e francese, tedesco e spagnolo.

Creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, con la collaborazione dell’agenzia Amuseapp, è scaricabile sul proprio telefono, e contribuisce a rendere i musei più accessibili ed inclusivi. È un evento importante in quanto viene presentato al pubblico questo strumento che è un’integrazione, ossia non va a sostituire il lavoro della guida in carne ed ossa ma è un aiuto, sia per gli operatori che si trovano all’accoglienza del Castello e non possono accompagnare le persone all’interno delle sale, sia per i visitatori di lingua straniera.

Questa audioguida è già stata testata durante l’estate, quindi vedremo anche anche i feedback che ci hanno rilasciato le numerose persone che sono venute a trovarci durante la stagione estiva e in base a quello capiremo come è andata questa prima esperienza per condividerla e raccontarla, soprattutto agli altri musei, che fanno parte della rete museale amiatina e maremmana.

Durante la presentazione ci saranno degli interventi da parte dell’amministrazione comunale e del sistema museale Amiata, interventi da parte del responsabile dei contenuti digitali di Amuseapp e inoltre anche da parte di coloro che hanno contribuito a creare i contenuti dei quattro musei tra cui Anna Scattigno presidente del centro studi Davide Lazzaretti, e inoltre sarà possibile per i presenti testarla, per provare uno o più itinerari tra i cinque proposti.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, è stato scelto un giorno infrasettimanale per permettere a chi opera nel settore turistico e museale di essere presente.



Programma:

Ore 16.30 Introduzione

Saluti istituzionali:

– sindaco Jacopo Marini

– Ugo Quattrini, assessore alla cultura

– Isabella Dessalvi, Sistema Museale Amiata

ore 16.40 Marco da Rin Zanco, agenzia Amuseapp

– presentazione del progetto e funzionamento dell’audioguida

– Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di cultura

ore 16.50 Eleonora Crescenzi, Polo Museale Arcidosso

– Condivisione dei feedback avuti durante la stagione estiva

– Presentazione dei creatori dei contenuti di ogni museo

ore 17.00 Anna Scattigno, Centro Studi David Lazzaretti

– Archivio David Lazzaretti, dalla nascita del Centro Studi al museo, alla guida digitale

ore 17.15 Domande e risposte

ore 17.30 Visita nei musei con l’ausilio dei percorsi Amuseapp