SANTA FIORA – E’ di sangue maremmano la Toscana del cricket giovanile che ha centrato un prestigioso quarto posto alla fase nazionale del Trofeo CONI “Vivi il tuo sogno”, al termine di una tre giorni che ha riunito oltre 4.500 giovani atleti e atlete da tutta Italia. La delegazione toscana, guidata dai coach Antonio Lenzi e Giuseppe Merlo e formata da ragazzi e ragazze dell’Amiata, tra cui quattro studenti della scuola secondaria di Santa Fiora, ha offerto una prova di carattere che valorizza il lavoro delle piccole scuole e delle società del territorio grossetano.

Nel girone di qualificazione, la Toscana ha superato Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Calabria, arrendendosi soltanto al Lazio. Nell’altro raggruppamento si sono imposte Sicilia (1a) e Trentino (2a). La classifica finale del torneo ha visto Sicilia 1a, Trentino 2o, Lazio 3o, Toscana 4a.

Protagonisti in battuta Lorenzo Durazzi e Noah Di Iorio, mentre in difesa l’intero gruppo si è distinto con interventi decisivi, compresa la più giovane, Altea Di Lorenzo. Sul monte di lancio, Simone Musarella ha messo a segno eliminazioni fulminee, e Emma Rossi — indicata dal comitato organizzatore come lanciatrice più elegante — ha brillato per continuità. Gaia Rossi si è confermata affidabile in entrambe le fasi di gioco.

La manifestazione si è svolta in un contesto suggestivo, tra spiaggia e impianti dedicati: una prima giornata di sole ha lasciato poi spazio alla pioggia, senza però compromettere il completamento del programma. Nel medagliere generale del Trofeo CONI ha primeggiato la Lombardia; il premio fair play è andato a una squadra toscana di rugby e a un tredicenne che, notato un avversario in difficoltà con l’arco, gli ha ceduto il proprio attrezzo.

Il grande risultato raggiunto dalla selezione maremmana ribadisce quanto sia necessario dare maggiore spazio e dignità agli sport cosiddetti minori, come il cricket, che in molte nazioni è sport nazionale e veicolo di cultura sportiva. Il cricket esalta tutte le qualità che lo sport deve coltivare nei giovani: lavoro di squadra, rispetto delle regole, fair play, concentrazione, strategia, coordinazione motoria e parità di genere; investire su queste discipline può significare ampliare le opportunità educative e sociali dei ragazzi e rafforzare la rete tra scuole, famiglie, associazioni e istituzioni del territorio.