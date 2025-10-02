COLLINE METALLIFERE – “3mila euro per gli esercizi di vicinato della Toscana Diffusa. Si tratta di un contributo a fondo perduto destinato a microimprese e a soggetti che intendono avviare nuove attività o rilevare un esercizio di vicinato esistente nei comuni della Toscana Diffusa”. Come fa sapere l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, tra le attività destinatarie del contributo ci sono anche quelle all’interno dei comuni ricompresi nelle Colline Metallifere, i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

“Con questo strumento la Regione Toscana intende promuovere gli esercizi di vicinato nell’ambito della legge regionale 11/2025 Valorizzazione della Toscana diffusa. L’obiettivo di questa misura, infatti, è quello di sostenere gli esercizi di vicinato presenti o da insediare in aree rurali o periferiche, per contrastare la desertificazione commerciale e la perdita dei servizi in queste aree. Beneficiarie sono appunto le micro imprese localizzate nei comuni della Toscana Diffusa con una superficie al di sotto dei 300 mq e così anche le persone fisiche che si impegnano a costituire un’impresa entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissibilità della domanda”.

Per l’erogazione del contributo il bando dà priorità agli empori polifunzionali e alla localizzazione in centri o nuclei abitati a rischio di desertificazione commerciale. Le imprese devono avere codice Ateco primario relativo al commercio al dettaglio. Sono escluse le edicole e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sarà possibile fare domanda a partire da lunedì 20 ottobre prossimo. Il bando sarà chiuso al raggiungimento delle risorse stanziate dalla Regione, ossia 500 mila euro. Vista l’entità del contributo totale e la vasta platea potenziale di beneficiari è consigliabile presentare al più presto la richiesta di contributo.

La domanda di agevolazione va presentata on line con accesso tramite Spid Livello 2 o Cns all’indirizzo: https://bandi.sviluppo.toscana.it/esercizidivicinato .

Il personale del Servizio Sviluppo Economico Suap dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere è disponibile per rispondere a eventuali chiarimenti. E’ possibile inviare una pec all’indirizzo [email protected] o contattare i numeri 0566 906124 / 137 / 139.