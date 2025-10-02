BRACCAGNI – Motori, musica, auto d’epoca, spettacoli fino a tarda notte, un concentrato di emozioni racchiuse in programma ricco di show mozzafiato con stuntman professionisti su due e quattro ruote. Una manifestazione unica per tutta la Toscana, in programma l’11 e 12 ottobre 2025, creata per riunire nel Centro Fiere un pubblico variegato che vuole trascorrere due giornate di puro divertimento.

A grande richiesta e stato confermato, in arrivo direttamente da Cinecitta World, Hurricane Motor Show, l’attrazione che tiene il pubblico con il fiato in sospeso. Uno spettacolo motoristico di alto livello con professionisti che hanno scelto il rischio come propria attivita lavorativa. Nel corso dello show capitanato da Ivan Zoppis sara presentato il nuovo transformer Barricade, autentica attrazione per i bambini che potranno accedere gratuitamente alla fiera fino all’eta di 14 anni.

I raduni di moto riempiranno i piazzali del Centro Fiere, dove un’area sara interamente dedicata alla mitica Harley Davidson, con esposizione di modelli storici e custom personalizzati dallo stile inconfondibile.

Per la prima volta al Grosseto Motor Village una nutrita rappresentanza della Banda Bonnisti che arriveranno al Centro Fiere con le loro moto storiche Triumph Bonneville, vere e proprie leggende nel mondo delle due ruote.

Simbolo di stile italiano nel mondo, il padiglione espositivo del Centro Fiere ospitera un’esposizione completa di scooter Vespa Piaggio, mezzo di trasporto lanciato nel 1946, ma sempre attuale, pratico, economico e facile da guidare. La Custom Zone, accogliera i customizzatori di moto, veri artigiani artisti del metallo che con la loro creativita modificheranno e personalizzeranno le moto, andando a raccontare la storia e lo stile di vita di chi le guida.

Tra le tante attrazioni non poteva mancare la 25° Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca, nata dalla stretta collaborazione con l’associazione di appassionati di Grosseto Amas, con cui e stato rinnovato l’accordo anche per questa edizione. Chiunque possieda un’auto o una moto d’epoca potra accedere liberamente all’area fieristica e parcheggiare il proprio mezzo nell’area riservata. Legato a questo settore come di consuetudine la palazzina direzionale ospitera il museo d’epoca, sapientemente realizzato dall’esperto Roberto Righetti, con una mostra dei mitici cinquantini ciclomotori che hanno segnato un’epoca e terrano in vita i ricordi di chi fino agli 80 ancora minorenne sognava l’acquisto di questi scooter da 50cc.

Per il terzo anno consecutivo i migliori tatuatori d’Italia, selezionati dall’artista imprenditore Gianni Orlandini, daranno vita alla Tattoo Reunion, con sessioni live, prenotabili anche la settimana prima dell’evento, contattando direttamente gli artisti presenti in manifestazione che saranno visibili attraverso i canali social del Grosseto Motor Village o visitando il sito web www.grossetofiere.it.

Scalda i motori, raffredda le birre, con il J-Beer Village, nato dalla collaborazione con la J-Software azienda grossetana che opera su tutto il territorio nazionale. Sara molto piu di uno spazio espositivo, diventera il cuore pulsante del gusto all’interno del Grosseto Motor Village, con un mix vincente di birra artigianale, specialita gastronomiche e musica live.

A completare un programma ricco di eventi sabato sera fino a tarda notte si svolgera la festa Pin Up Party, musica live con i Peggy Su and the Sexual Roccabilly live band, accompagnati da speciali effetti coreografici curati dalla scuola di ballo Odissea 2001, per chiudere con Andrea Bernardini dj set che portera energia e sonorita all’interno del Centro Fiere e fara ballare il pubblico sotto le stelle. Non manchera quindi la musica live nei due giorni fieristici grazie alla resident station del Clan della Musica con il “The Party with Ten Deejays”, una crew di artisti pronti ad alternarsi in consolle e creare la giusta atmosfera di festa.

La giornata domenicale del Grosseto Motor Village sara dedicata ai concerti live di gruppi locali, si alterneranno a partire dalle ore 14.00 sul palco della fiera rinomati gruppi Rock selezionati dall’associazione Gorarella Production, con questo ordine, Bilnd Lotus, Tayara e i Nelav che hanno recentemente partecipato al piu importante talent show nazionale.

«Grosseto Motor Village – commenta il presidente Paolo Rossi -, è in linea con la mission assegnata a Grossetofiere e con i giusti investimenti potrebbe in futuro crescere ancora per animare la provincia di Grosseto in un periodo di bassa stagionalità turistica. Il suo format è facilmente adattabile a qualsiasi location e potrebbe essere ripetuto con i dovuti accorgimenti anche negli spazi del centro cittadino o sulla costa nel periodo estivo. Le manifestazioni fieristiche, sono considerate grandi attrattori turistici, perché con i loro temi riescono a spostare un numeroso pubblico di visitatori provenienti da altri territori». Il presidente chiude il suo intervento ricordando che «Grossetofiere con la sua storia e conoscenze rimane a completa disposizione di chi rappresenta il territorio grossetano».

«Grosseto Motor Village – sottolinea il direttore Carlo Pacini -, è un progetto contemporaneo che merita attenzione, il mondo dei motori non ha confini temporali, le nuove generazioni amano il vintage e rimangono affascinati davanti un’auto o moto d’epoca. Con il nostro staff abbiamo giocato proprio su questo concetto cercando di realizzare una manifestazione che susciti interesse in tutte le età».

Grosseto Motor Village aprira i propri cancelli al pubblico alle ore 10,30 di sabato 11 ottobre con chiusura notturna alle ore 02.00, la giornata domenicale aprira alle ore 9,30 e chiudera alle ore 18.00.

Gli ampi parcheggi adiacenti all’ingresso della fiera saranno completamente gratuiti, l’ingressi alla manifestazione sono così regolamentati:

Intero € 10,00 on line/cassa

Abbonamento 2 gg € 15,00 on line/cassa

Bambini fino a 14 anni ingresso omaggio