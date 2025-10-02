GROSSETO – Venivano da Roma, dove avevano dormito in albergo, e stavano andando verso Pisa con un minivan a noleggio le nove persone rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina sull’Aurelia, all’altezza dello svincolo di Grosseto nord.

Nell’incidente, che ha visto coinvolti più mezzi, ci sono state tre vittime, tutti tutirsti di origine indiana come il resto degli occupanti del mezzo ad esclusione dell’autista, che è italiano.

Oltre ai tre morti ci sono stati cinque feriti, tra cui due minorenni.

Dei cinque feriti due donne di 25 e 21 anni sono state trasferite in codice 3 (quindi molto gravi) all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso 2, mentre un uomo di 57 anni è stato trasferito a Careggi con l’elisoccorso Pegaso 1. L’ambulanza della Croce rossa ha invece trasportato un uomo di 31 anni e un minore (una ragazzina di 14 anni) in codice 3 all’ospedale di Grosseto.

Nell’urto gli occupanti del minivan sono stati catapultati tutti in avanti, poi il mezzo si è rimbaltatao. Questo ha reso ancora più difficile estrarre i feriti dal pulmino incidentato.

I vigili del fuoco hanno estratto i corpi delle persone morte e i feriti che sono stati presi in carico dagli operatori del 118: Misericordia e Croce rossa.

La viabilità è rimasta a lungo interrotta su entrambi i sensi di marcia, con lunghe code nonostante la Polizia stradale abbia cercato sin da subito di regolare il traffico.

