GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 2 ottobre 2025
Ariete avrà energia da vendere: attenzione però a non voler tutto e subito.
Toro solido e sereno: oggi sei un punto di riferimento per chi ti sta vicino.
Gemelli brillante e loquace: oggi puoi convincere chiunque.
Cancro un po’ malinconico: concediti il tempo per respirare.
Leone intraprendente: giornata positiva per realizzare qualcosa di concreto.
Vergine, segno del giorno, sarà precisa, organizzata, efficace. Oggi nulla ti sfugge e sai come ottenere il massimo.
Consiglio escursione: esplora l’Eremo di San Guglielmo sul Monte Amiata, un luogo di raccoglimento perfetto per la tua mente ordinata e profonda.
Bilancia attenta alle esigenze altrui: oggi il tuo ascolto sarà prezioso.
Scorpione sensibile ma chiuso: prova a condividere ciò che senti.
Sagittario curioso e ottimista: idee brillanti in arrivo.
Capricorno determinato: porta avanti ciò che hai iniziato.
Acquario visionario: ma oggi serve più concretezza.
Pesci poetici: oggi lasciati ispirare dall’arte o dalla musica.