GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 2 ottobre 2025

Ariete avrà energia da vendere: attenzione però a non voler tutto e subito.

Toro solido e sereno: oggi sei un punto di riferimento per chi ti sta vicino.

Gemelli brillante e loquace: oggi puoi convincere chiunque.

Cancro un po’ malinconico: concediti il tempo per respirare.

Leone intraprendente: giornata positiva per realizzare qualcosa di concreto.

Vergine, segno del giorno, sarà precisa, organizzata, efficace. Oggi nulla ti sfugge e sai come ottenere il massimo.

Consiglio escursione: esplora l’Eremo di San Guglielmo sul Monte Amiata, un luogo di raccoglimento perfetto per la tua mente ordinata e profonda.

Bilancia attenta alle esigenze altrui: oggi il tuo ascolto sarà prezioso.

Scorpione sensibile ma chiuso: prova a condividere ciò che senti.

Sagittario curioso e ottimista: idee brillanti in arrivo.

Capricorno determinato: porta avanti ciò che hai iniziato.

Acquario visionario: ma oggi serve più concretezza.

Pesci poetici: oggi lasciati ispirare dall’arte o dalla musica.