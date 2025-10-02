BAGNO DI GAVORRANO – Monta la protesta dei residenti di via Marconi, la strada principale del paese, che da tempo denunciano una situazione di forte pericolo legata all’eccessiva velocità delle auto.

«Le macchine sfrecciano troppo veloci sia di giorno che di notte – racconta un’abitante della zona –. L’altro pomeriggio stavo per attraversare sulle strisce e per poco non mi investivano. È una situazione davvero sgradevole e pericolosa».

I cittadini sottolineano di aver già segnalato più volte il problema alle forze dell’ordine, chiedendo interventi urgenti per tutelare la sicurezza della strada. «In via Rossa hanno installato i dissuasori di velocità – proseguono anche altri residenti – e qui cosa dobbiamo aspettare, un morto? In questa zona vivono anche bambini, non possiamo correre rischi simili ogni giorno».

La richiesta è chiara: provvedimenti concreti e rapidi, come l’installazione di dossi o altri sistemi di rallentamento, per riportare sicurezza lungo un’arteria molto trafficata che attraversa il centro di Bagno di Gavorrano.