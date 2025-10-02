GROSSETO – Sono tanti i maremmani che hanno risposto all’appello del coordinamento per la pace e sono scesi in piazza per sostenere la Global sumud flottilla, il gruppo di imbarcazione con a bordo rappresentanti da tutto il mondo salpata alla volta di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione stremata dalla guerra.

Il presidio è partito da piazza Rosselli e poi il lungo serpentone a piedi si è snodato per le vie della città per giungere davanti all’ospedale Misericordia dove alcuni sanitari hanno organizzato un presidio per la pace.

Sono tanti i medici, anche occidentali, che hanno deciso di non abbandonare le popolazioni bombardate, rischiando in prima persona. Alcuni medici sono morti o sono rimasti gravemente feriti.

Il serpentone ha accesso le torce e scandito slogan per la pace e contro il governo, intervallati dal grido “Free Palestine”.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)