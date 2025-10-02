SCARLINO – È scomparsa nella notte, circondata dall’affetto dei suoi cari, Clara D’Avino, all’età di 72 anni. Da oltre trent’anni portava avanti, insieme al marito Lauro, la storica bottega nel centro del borgo, diventata negli anni un vero punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Donna stimata e conosciuta da tutta la comunità, Clara lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra i tanti clienti e amici che nel tempo avevano trovato nella sua attività un luogo di incontro e di vicinanza.

A piangerla oggi sono il marito Lauro, i figli Roberto, consigliere comunale, e Giada, la nipotina adorata Greta e il genero Piero.

La notizia della sua scomparsa ha subito suscitato profonda commozione a Scarlino, dove in molti ricordano la dedizione e il sorriso con cui Clara ha sempre accolto le persone, rendendo la sua bottega non solo un esercizio commerciale, ma una parte viva del tessuto sociale del paese.

Il cordoglio arriva anche dal Comune: «L’amministrazione comunale – cita un messaggio diffuso sui social media – esprime cordoglio e si stringe attorno al consigliere comunale Roberto Maestrini per la scomparsa della madre, Clara D’Avino. Al consigliere e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze».

I funerali si svolgeranno domani.