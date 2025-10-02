CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La prevenzione non si ferma mai e nelle Giornata Mondiale della Vista l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità insieme all’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale Grosseto approda ad una meta estiva di risonanza internazionale famosa per la sua bellezza: Castiglione della Pescaia. Giovedì 9 ottobre e sabato 11 ottobre due pomeriggi all’insegna della salute.

“Oltre ad essere famosa per il mare e le sue profonde radici storiche, Castiglione della Pescaia si rende Unica nella promozione di un’importante campagna di screening sulle patologie della vista – dicono dall’Uici -. Con il patrocinio del comune di Castiglione della Pescaia, l’azienda sanitaria usl toscanasudest, la Croce Rossa di zona, il club lions Salebrum, il gruppo giovanile Leon e l’associazione Nasdaq, siamo lieti di invitarvi alle due giornate di prevenzione che partiranno dal pomeriggio del 9 ottobre dalle 15.30 nell’apertura dell’evento della Giornata Mondiale della Vista per ritornare il pomeriggio del sabato del giorno 11”.

Dalle 15.30 del giorno 9, presso l’ambulatorio di pronto soccorso estivo in piazza Orsini, l’oculista Bernardino Tartaglia e l’ortottista Maria Chiara Vecchieschi presente nel centro di ipovisione iriror regionale toscana, effettueranno screening per la rilevazione del tono oculare e foto retiniche per la prevenzione delle retinopatie e maculopatie.

A seguire dalle 15.30 di sabato 11 presso la sala consiliare del comune di Castiglione della Pescaia in piazza Garibaldi saranno presenti gli specialisti dedicati al percorso oculistico pediatrico dell’ospedale territoriale, dottoressa Chiara Millacci e l’ortottista Valeria Russolillo. L’evento inizierà con una tavola rotonda dedicata ai genitori dove gli specialisti presenteranno una breve relazione e risponderanno alle domande dei partecipanti, a seguire i bambini presenti saranno richiamati dalle dottoresse per sostenere gli specifici screening. Nell’attesa i piccoli partecipanti saranno intrattenuti dai volontari della Uici con giochi a tema e saranno donati divertenti gadget.

L’obiettivo di tale intervento è quello di avvicinare e sensibilizzare il più possibile le persone all’importanza di una cura precoce, spesso salvavita delle patologie oculari: i presenti che avranno una diagnosi specifica della propria condizione verranno inseriti nel percorso specifico per ulteriori controlli e verranno preso in carico dal sistema sanitario nazionale. Per gli screening necessaria prenotazione al numero 3490824663