GROSSETO – All’Istituto Leopoldo di Lorena di Grosseto arrivano 201.000 euro destinati a nuovi laboratori professionali. Ad annunciarlo il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“È una notizia importante, che dimostra la concreta attenzione del governo Meloni e del Ministero dell’Istruzione verso il nostro territorio e verso la scuola – commenta la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci -. Ringrazio l’esecutivo per questo stanziamento che non è solo un investimento in strutture, ma un investimento nelle competenze e nel futuro dei nostri ragazzi, che avranno così modi di potenziare concretamente il loro percorso di istruzione. Avere laboratori moderni e adeguati significa offrire ai giovani la possibilità di formarsi con strumenti all’altezza delle sfide del mondo del lavoro, rafforzando il legame tra scuola, impresa e comunità locale”.

“Con interventi come questo costruiamo una Maremma più forte e più competitiva – commenta la senatrice -, capace di offrire nuove opportunità ai suoi studenti e di preparare le generazioni future a diventare protagoniste dello sviluppo del territorio”.

Soddisfatto anche il deputato di Fdi Fabrizio Rossi: “Accolgo con grande soddisfazione la notizia annunciata dal collega Alessandro Amorese: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato quasi 8 milioni e mezzo di euro agli istituti tecnici e professionali della Toscana per realizzare laboratori innovativi. Si tratta di un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e sulla formazione legata al mondo del lavoro.

“Particolarmente significativa – aggiunge Rossi – la quota di oltre 200 mila euro destinata all’Istituto Leopoldo di Lorena di Grosseto, un sostegno che consentirà agli studenti maremmani di formarsi con strumenti all’avanguardia e competenze spendibili. Grazie al governo Meloni e al ministro Valditara, la scuola toscana diventa più moderna e competitiva, capace di rispondere meglio alle sfide del presente e alle opportunità del futuro”.