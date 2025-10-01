GROSSETO – Nella campagna elettorale per le prossime regionali oggi a Grosseto è stato il girono di Roberto Vannacci, arrivato in città per incontrare i simpatizzanti e gli elettori della Lega e lanciare Andrea Vasellini, candidato al consiglio regionale della Toscana.

Il “Generale” è arrivato in piazza Nassirija dove prima di salire sul palco insieme a Vasellini ha salutato i militari presenti per garantire la sicurezza. Poco prima di arrivare in piazza anche un innocuo fuori programma con un giovane grossetano che con una “kefia” al collo volevo farsi un selfie con Vannacci.

«La Toscana svolta a destra – ha detto Vannacci di fronte alla platea della piazza – questo è lo slogan della nostra campagna elettorale». Il “Generale” ha poi parlato dei temi forti della sua proposta politica: la sicurezza, il contrasto all’immigrazione, la critica alle scelte dell’Unione Europea e l’attacco alla “sinistra” che governa da 50 anni in Toscana. Vannacci ha poi parlato anche di economia e dell’idea di sostenere le imprese e i lavoratori anche attraverso una riduzione della tasse.

La serata elettorale è poi continuata all’hotel Grand Duca con un appuntamento conviviale.