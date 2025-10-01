GROSSETO – È stata un’intuizione da parte di due giovani carabinieri in servizio a portare all’arresto di due truffatori.

I militari della stazione di Capalbio ieri hanno visto due uomini uscire da un ristorante e hanno deciso di procedere ad un controllo, anche se non c’erano particolari motivi di sospetto.

I due, non originari della provincia, non davano particolari motivazioni circa la loro presenza in zona; il veicolo invece risultava essere stato preso a noleggio, sebbene l’intestatario del contratto non corrispondesse a nessuno dei due a bordo.

I due militari non avevano motivo per trattenere i due, ma il loro sesto senso da investigatori ha suggerito che qualcosa non andava. Hanno dunque attivato i colleghi del NORM di Orbetello che, appresa la situazione, si sono messi subito al lavoro, provando a monitorare per quanto possibile i movimenti della vettura.

La centrale operativa del Comando Provinciale ha attivando un “allarme” per possibile commissione di truffe o altri reati contro il patrimonio. Alla centrale è giunta notizia di una truffa ai danni di una coppia di anziani coniugi che erano stati contattati al telefono da un sedicente carabiniere, che aveva riferito che vi era stata poco prima una rapina presso una nota gioielleria di Grosseto e che era stato loro segnalato che la refurtiva si trovava nella loro abitazione.

I coniugi erano stati avvertiti che sarebbe passato a breve un collega per verificare soldi e gioielli. Poco dopo, un uomo si era presentato alla loro porta e i due coniugi – come da indicazioni ricevute al telefono dai finti carabinieri – gli avevano mostrato i soldi e i gioielli che avevano in casa. L’uomo se ne era quindi impossessato, allontanandosi di corsa.

I militari hanno fatto subito due più due attivando la ricerca della macchina controllata.

Alle 17 i militari hanno nuovamente intercettato la macchina, che è stata subito fermata. Ma, a differenza di qualche ora prima, i due a bordo erano molto nervosi e preoccupati. All’esito della perquisizione, sono stati trovati gioielli e 1.500 euro in contanti, il tutto nascosto all’interno dell’abbigliamento intimo e nelle scarpe.

Tra gli oggetti è stata ritrovata anche la fede di matrimonio dei due coniugi truffati, riportante data e nome dello sposo.

Le vittime, contattate nel frattempo dai veri Carabinieri di Grosseto, sono andate in caserma raccontando la loro disavventura, e si sono viste restituire tutto quanto era stato loro sottratto.