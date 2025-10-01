RIBOLLA – Diciassettesimo gettone di presenza all’Eroica per Stefano Franceschini, l’atleta maremmano veterano della cicloturistica “vintage” (foto Mindgap Eventi). Classe 1967, la stessa grande passione ed emozione dei primi anni, domani 2 ottobre Franceschini partirà da Ribolla verso Gaiole per una nuova settimana in terra senese sulle due ruote fra sport, folklore, moda e aggregazione.

“Ogni anno vivo l’Eroica con un entusiasmo da bambino – ha commentato – nel rivedere i colori delle maglie, il paese di Gaiole che si trasforma in cittadina multietnica, il sentire parlare varie lingue e ritrovare gli amici, che una volta ogni anno come un appuntamento fisso ti aspettano per un abbraccio sincero”.

Tutto speciale il suo mezzo di trasporto: “Porterò una bici francese dei primi del ‘900, ma possiedo anche la storica maglia di campione italiano appartenuta al grande ciclista lombardo Alfredo Binda, trovata in un mercatino e che custodisco con orgoglio e cura. Il mio amuleto? Mettere il numero 67 nella maglia e nella bici”.