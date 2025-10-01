FOLLONICA – Un cartello con su scritto “Stai molto attento”. È quel che ha trovat ieri sera Riccardo D’Ambra davanti alla propria abitazione «Una frase minacciosa, con la T che era stata sostituita da una croce». A raccontarlo lo stesso D’Ambra che commenta: «L’increscioso fatto è presumibilmente riferito, se non altro per le tempistiche, ai fatti politici accaduti ultimamente».

«Il minacciante o i minaccianti si riferiscono a quello che potrebbe accadere in caso io mi comportassi in modo da loro ritenuto lesivo di interessi. Probabilmente il soggetto o i soggetti si sono fatti forti di una mia presunta debolezza politica susseguente alla lettera che il sindaco mi ha inviato e alla quale rispondo punto per punto dopo attenta riflessione. Il sindaco comincia dicendo che mi scrive a nome della maggioranza e qui scrive un’inesattezza in quanto la legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che esprime il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non sostengono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione».

«Secondo quanto osservato dal Tar Latina, nella sentenza n. 649 del 2004, ‘l’appartenenza o meno a una maggioranza consiliare è di per sé soggetta alla mutevolezza delle opinioni dei singoli consiglieri’. Quindi da questo ne derivano due considerazioni: la prima che io sono una parte della maggioranza e quindi lui può parlare solo a nome dell’altra parte, la seconda è che la scelta se supportare o meno il sindaco non spetta a lui ma ai singoli consiglieri. L’ulteriore considerazione politica che va fatta è ricordare che anche solo togliendo i miei voti di preferenza il sindaco non sarebbe mai stato eletto. Quindi sarebbe un sindaco moralmente delegittimato oltre che irriconoscente se togliesse i voti da lui ottenuti grazie all’apporto dalla lista Civica Prima Follonica rappresentata in Consiglio da Riccardo D’Ambra».

«Venendo poi alle motivazioni addotte di attaccare in modo ingiustificato l’operato degli uffici comunali rispondo che fare accessi agli atti o interrogazioni al sindaco sono compiti di controllo dell’Ente che un consigliere deve fare qualora ravvisi atti o comportamenti che possono indurre a pensare presunte illegittimità. Rispondere è un obbligo legale da parte del Ssndaco e degli uffici indipendentemente dalla collocazione politica del consigliere di maggioranza o di minoranza che sia. Per la “specifica questione che peraltro non mi vede estraneo” immagino si riferisca alla linea programmatica concordata da tutta la maggioranza, sindaco in primis, prima delle elezioni e oggi messa nel Dup. Che cosa dovrebbe fare un consigliere se non portare avanti le linee programmatiche promesse a quei cittadini che ci hanno dato il voto?» chiede D’Ambra.

«Dare l’uso pubblico a tutto il sistema della viabilità extraurbana minore è mettere nero su bianco ciò che è scritto sulle norme del RU2010 ovvero che quelle strade sono indispensabili per collegare la città al Parco di Montioni. Quindi si tratta di dare un diritto a tutti quei cittadini che vogliono attraversarle per andare a piedi, in bici, a fare funghi, trekking o altro e che oggi, stante qualche interesse contrario, teoricamente non potrebbero fare. Quindi una battaglia della quale vado fiero e il fatto che io abiti in una di quelle strade non cambia il nocciolo della questione perché non esiste nessun conflitto di interesse trattandosi evidentemente di un’interesse pubblico per tutti i cittadini follonichesi e non al contrario dell’interesse di un singolo contro tutta la collettività».

«Finisco col commentare la frase finale dove scrive: “le condizioni per una collaborazione costruttiva e leale non sussistano più. Per questo motivo, il rapporto tra le parti deve considerarsi concluso” che mi ricorda il licenziamento di un dipendente in collaborazione e senza Tfr. La legge dice che un consigliere risponde solo dai cittadini che lo hanno eletto senza vincoli di mandato che, espresso in parole semplici, significa portare avanti ciò che hanno chiesto noi tutti prima del voto e che io continuerò a fare perché non valga la frase del Gattopardo: «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» conclude la nota.