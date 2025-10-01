GROSSETO – Gli interventi del Consorzio 6 Toscana Sud inseriti nel piano delle attività della bonifica continuano in tutta la Maremma, a partire dalla città di Grosseto e dal resto del territorio comunale.
L’intervento più recente la manutenzione ordinaria effettuata sul fosso Savanella, nella zona di Cernaia.
“È stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso, per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle – dicono da Cb6 -. Rispettate le indicazioni della Regione per la tutela dell’ecosistema toscano”.