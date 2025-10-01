MASSA MARITTIMA – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Massa Marittima in collaborazione con la commissione comunale Pari Opportunità organizza un corso di lingua inglese gratuito aperto alla cittadinanza. Le lezioni avranno inizio intorno alla metà di novembre 2025 e si concluderanno nel mese di maggio 2026.
Chi è interessato può fare richiesta inviando una mail a questo indirizzo [email protected] dal 1°al 31 ottobre 2025.
Non serve compilare nessun modulo di iscrizione, basta solo scrivere di essere interessati al corso e lasciare il proprio nominativo e numero di telefono.