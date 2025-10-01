Foto di repertorio

FOLLONICA – “Come consigliere e consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini sindaco vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a Riccardo D’Ambra dopo il grave gesto intimidatorio subito davanti alla sua casa”. Solidarietà dai tre gruppi di opposizione dopo quanto dichiarato dal consigliere D’Ambra.

“Sappiamo molto bene, perché lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, cosa significhi essere minacciati per il proprio impegno pubblico – proseguono -. Per questo ribadiamo con forza che scritte e intimidazioni non hanno nulla a che fare con il confronto democratico”.

“Crediamo sia fondamentale che chiunque ricopra un ruolo pubblico mantenga sempre una postura istituzionale rispettosa, capace di dare l’esempio e di alimentare il dialogo civile. È questa la strada per difendere e rafforzare la nostra democrazia. Per questo ci auguriamo che tutte le forze politiche condannino senza esitazioni episodi di questo tipo e che la città ci possa vedere uniti nel riaffermare un principio semplice ma decisivo: le idee si confrontano con le idee, mai con le minacce”.