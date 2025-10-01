CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il comune castiglionese aderisce alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza che si celebra il 3 ottobre e illumina di arancione l’Albero dell’Accoglienza, il monumento artistico realizzato dall’artista Patrizia Murazzano, collocato in Corso della Libertà.

La proposta è stata avanzata dall’associazione Comitato 3 Ottobre, nata all’indomani del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa in cui hanno perso la vita 368 migranti, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza attraverso il dialogo tra cittadini e istituzioni. La data scelta per l’evento è simbolica, così come il colore scelto per colorare un monumento rappresentativo del territorio: simboleggia i fumogeni di soccorso lanciati in mare per chiedere aiuto, un segnale di emergenza e di speranza.

“Nella notte tra il 2 e 3 ottobre Castiglione della Pescaia illuminerà di arancione il suo Albero dell’Accoglienza. Un atto concreto di memoria, di solidarietà e responsabilità collettiva – sottolineano dal Comune – per promuovere e perseguire i valori universali della pace, della libertà, della democrazia e della civile convivenza, del riconoscimento dei diritti umani”.