Foto di repertorio
GROSSETO – Lite ieri sera, verso le 22, nella zona via Uranio, a Grosseto, dove tre fratelli avrebbero discusso violentemente prima dentro casa e poi fuori.
All’origine della lite ci sarebbe il comportamento che uno dei tre fratelli avrebbe avuto nei confronti della madre. Gli altri due fratelli sarebbero intervenuti e la cosa è degenerata.
Uno dei tre fratelli è andato a farsi medicare in pronto soccorso.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza della Croce rossa, l’automedica e i carabinieri che hanno riportato la calma.
Cronaca
