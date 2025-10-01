Foto di repertorio

GROSSETO – Lite ieri sera, verso le 22, nella zona via Uranio, a Grosseto, dove tre fratelli avrebbero discusso violentemente prima dentro casa e poi fuori.

All’origine della lite ci sarebbe il comportamento che uno dei tre fratelli avrebbe avuto nei confronti della madre. Gli altri due fratelli sarebbero intervenuti e la cosa è degenerata.

Uno dei tre fratelli è andato a farsi medicare in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza della Croce rossa, l’automedica e i carabinieri che hanno riportato la calma.