GROSSETO – La Polizia Municipale di Grosseto si stringe nel dolore per la scomparsa di Renata Tini, venuta a mancare ieri, 30 settembre, dopo una malattia «affrontata con grande dignità e coraggio».

Entrata a far parte del Corpo nel 2008, Renata ha svolto nel tempo diversi incarichi: dalla Polizia annonaria ai quartieri, fino al suo ultimo ruolo come operatrice nella sala operativa. Una carriera caratterizzata da professionalità, disponibilità e spirito di servizio verso la comunità grossetana.

Renata lascia le figlie Annamaria e Francesca, le nipoti e tutti coloro che negli anni hanno condiviso con lei lavoro e amicizia.

«Il Corpo di Polizia Municipale, insieme al Comune di Grosseto, esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia, ricordando Renata come esempio di impegno quotidiano al servizio della collettività».