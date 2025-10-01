GROSSETO – La Fp Cgil Grosseto aderisce e partecipa al flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso per mercoledì 2 ottobre alle ore 21 davanti agli ospedali di tutta Italia. L’appuntamento per Grosseto è fissato di fronte all’Ospedale Misericordia.

Lì il personale sanitario si darà appuntamento per dare vita a un’iniziativa simbolica, che vedrà lavoratrici e lavoratori della sanità, cittadine e cittadini riunirsi con torce, lampade e lumini per illuminare la notte e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi nei bombardamenti caduti su Gaza.

«Saremo davanti all’ospedale Misericordia – dichiara la Fp Cgil Grosseto – per ribadire che i luoghi di cura devono restare spazi di vita, non diventare mai più teatri di morte e distruzione. La solidarietà di Grosseto si accende per Gaza, per i suoi ospedali devastati e per chi ogni giorno continua a prestare assistenza in condizioni disumane».

I reiterati attacchi del governo di Israele hanno trasformato infrastrutture essenziali in macerie, negando a un’intera popolazione l’accesso ai beni vitali e alla minima assistenza sanitaria.

«Come lavoratrici e lavoratori della sanità – aggiunge la Fp Cgil Grosseto – sappiamo quanto significhi prendersi cura delle persone. Per questo alziamo la voce e chiediamo il cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a vivere in pace e dignità».

La Fp Cgil Grosseto invita tutte e tutti a partecipare, portando con sé una luce per rendere visibile la richiesta di giustizia e pace.