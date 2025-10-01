GROSSETO – Incendio in appartamento a Grosseto. Le fiamme hanno interessato una palazzina in via Sauro a ridosso dei binari della stazione ferroviaria.
Nella casa abitano diverse persone tra cui una famiglia con due bambini.
L’appartamento interessato dall’incendio si trova all’ultimo piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco sia con i mezzi antincendio che con l’autoscala.
Anche la Polizia di Stato è presente sul posto. Ancora da chiarire l’origine del rogo.
(Notizia in aggiornamento)