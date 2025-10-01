Foto di repertorio

FOLLONICA – “Il sindaco e gli assessori del Comune di Follonica esprimono la più ferma solidarietà al consigliere comunale Riccardo D’Ambra per il grave episodio registrato nelle ultime ore”. Così la giunta Buoncristiani interviene per esprimere la propria vicinanza al consigliere dopo che quest’ultimo ha rivelato di aver trovato davanti casa un cartello con scritte intimidatorie.

“Condanniamo con assoluta fermezza tali gesti intimidatori, spiacevoli e anche vigliacchi – prosegue la nota -. Atti come questi non solo minano la serenità e la costruttività del dibattito politico a Follonica, ma colpiscono anche le famiglie, che sono estranee a ogni vicenda politica”.