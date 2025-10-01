FOLLONICA – Nuova convenzione tra l’Afm (Azienda farmaceutica municipale) di Follonica e l’Asd Follonica Senzuno, la società calcistica recentemente rifondata in città e iscritta nella scorsa primavera al campionato Figc di terza categoria.

La convenzione prevede “condizioni vantaggiose per i tesserati della società Follonica Senzuno, nell’ambito di una più ampia strategia di promozione del benessere e dello sport”.

“Questa collaborazione va oltre la semplice convenzione: è un investimento nel benessere e nella coesione della nostra comunità – ha dichiarato Marika Saracco, presidente dell’Afm –. Le nostre farmacie comunali non sono solo luoghi di salute, ma anche strumenti di promozione sociale e la nostra missione è quella di far diventare Afm sempre di più la farmacia di tutti i follonichesi”.

Nel 2024 gli utili netti generati dalle due farmacie comunali ammontano a circa 190mila euro, e “saranno destinati in larga parte, come ogni anno, al finanziamento di progetti di utilità sociale deliberati dal Consiglio comunale, in linea con la missione pubblica dell’azienda”.

“La partnership – conclude Saracco – si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale d’impresa pubblica, confermando il ruolo dell’Afm come attore centrale nella promozione del benessere collettivo, non solo sul piano sanitario, ma anche culturale, educativo e sportivo”.