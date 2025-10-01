Foto di repertorio

GROSSETO – Ritrova il sorriso e l’oro la velocista Ambra Sabatini, di nuovo regina dei 100 metri piani T63 ai Mondiali paralimpici in corso a New Delhi. Ad un anno dalla caduta shock nella finale olimpica di Parigi, l’atleta livornese del Gs Fiamme Gialle ha resettato la sua vita andando a vivere a Livorno, allenandosi assieme a tecnici di pregio fra cui l’ostacolista Fabrizio Mori e ritrovando grinta, forza e fiducia; in più, ha ripreso a misurarsi con il salto in lungo.

Senza affanni la qualificazione ai Campionati Mondiali in India, in entrambe le specialità; ma se i salti sono stati avari, facendo registrare subito tre nulli, complice anche una scivolata, i cento metri si sono confermati cavallo di battaglia di Sabatini, prima in rimonta in 14”39. Un successo, una rinascita, una crescita per un’atleta giovane ma matura, che ha ancora tanto da dare all’Italia e alla Maremma, che continua ad amarla e a sostenerla.