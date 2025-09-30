ISTIA D’OMBRONE – Si è svolto ieri, 29 settembre, l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale per presentare e condividere con la cittadinanza il progetto di realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che collegherà la città di Grosseto alla frazione di Istia d’Ombrone.

Un’infrastruttura strategica, lunga circa 5,58 km, che prenderà avvio dalla periferia est di Grosseto, in prossimità del nuovo polo commerciale Conad su via Scansanese, per svilupparsi lungo l’omonima strada e attraversare i centri abitati di San Martino, Casalecci e Le Stiacciole, fino a raggiungere l’ingresso orientale di Istia.

Un progetto che coniuga sicurezza stradale, sostenibilità ambientale e valorizzazione paesaggistica: il percorso sarà infatti dotato di infrastrutture dedicate a ciclisti e pedoni, segnaletica chiara e, dove necessario, separazioni fisiche dal traffico veicolare. Nelle aree urbane attraversate, saranno introdotte “zone 30”, favorendo una convivenza sicura tra tutti gli utenti della strada.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’accessibilità, affinché il tracciato possa essere fruito in sicurezza da persone con mobilità ridotta, anziani, famiglie con bambini e cittadini di tutte le età.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, ecologico e non inquinante, contribuendo alla riduzione delle emissioni di Co₂, al miglioramento della qualità dell’aria e alla tutela del paesaggio naturale. L’intervento sarà realizzato con soluzioni a basso impatto ambientale, come pavimentazioni drenanti e arredi urbani sostenibili, per valorizzare il paesaggio maremmano e il contesto fluviale, con la previsione di punti di sosta e aree panoramiche che incentivino il turismo lento e sostenibile.

All’incontro erano presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale, il dirigente del settore sviluppo del Comune di Grosseto Domenico Melone e il progettista Massimo Gualtieri.