ORBETELLO – L’auditorium comunale di Orbetello è pronto ad ospitare “Unici, Punto” convegno che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo sguardo sulla neurodiversità, organizzato dal Soroptimist International Club Orbetello/Costa d’Argento con il patrocinio del Comune di Orbetello per sabato 4 ottobre a partire dalle 16,30.

“Il Soroptimist international – spiegano gli organizzatori – è un’organizzazione mondiale di donne che conta 3mila club in tutto il mondo e circa 90mila socie, una rete internazionale che ha lo scopo di promuovere il ruolo della donna in ogni ambito attraverso la creazione di sinergie ad ampio spettro per abbattere le barriere che le donne si trovano ancora ad affrontare e creare, al contempo, opportunità e unione al di là delle differenze. Il Soroptimist International Club Orbetello/Costa d’Argento è nato sei anni fa e realizza sul territorio progetti in linea con l’azione mondiale che spaziano dalla lotta alla violenza di genere, al sociale, passando per i temi economici, ambientali, promuove incontri dedicati alla salute fisica e psicologica della donna, promuove la cultura e lavora affinché le idee si trasformino in azioni incisive a beneficio delle persone e delle comunità”.

È in questo contesto che nasce “Unici, punto”, convegno sulla neurodiversità organizzato dal club con il patrocinio del Comune che si terrà sabato 4 ottobre nell’auditorium comunale di Orbetello in piazza della Repubblica 1 (centro storico) a partire dalle 16,30 e volto ad accendere un faro sull’autismo e altre condizioni neurologiche affini per promuovere l’inclusione sociale di chi ne è portatore e delle famiglie coinvolte.

“Il nostro obiettivo – sottolinea la presidente del club Soroptimist Manuela Manetti – è contribuire a creare una nuova prospettiva sulla neurodiversità. Ogni mente, infatti, racchiude un universo unico e la neurodiversità non deve essere più considerata un limite ma un’espressione autentica della ricchezza umana. Il convegno ha lo scopo, quindi, di ribaltare lo sguardo che riduce una persona a una diagnosi per passare, invece, a una nuova prospettiva che valorizzi identità, talenti, unicità di ciascuno”.

Anche dal Comune di Orbetello viene sottolineata la condivisione degli obiettivi del convegno, in linea con l’azione dell’amministrazione che punta all’abbattimento delle barriere, all’inclusione sociale, alla promozione dell’individuo e del talento, alla vicinanza alle famiglie del territorio.

Al convegno parteciperanno:

-Paola Severini Melograni

Giornalista, ideatrice e conduttrice del programma “O Anche No” Rai3, saggista e voce innovatrice della comunicazione sociale. Con il programma “O Anche No” ha portato il tema della disabilità e dell’inclusione in prima serata televisiva, raccontandolo con stile diretto, ironico e senza retorica.

-Arnia – Social Innovation Company di Livorno

Impegnata nel percorso di crescita personale, intenta a valorizzare le differenti abilità dei ragazzi attraverso corsi di formazione con la finalità di introdurli nel mondo del lavoro.

-Associazione Iron Mamme di Grosseto

Genitori che hanno trasformato la propria esperienza in un motore di cambiamento e sostegno di tante famiglie.

– Elena Patrizia Improta

Fondatrice e Presidente della Fondazione “La Casa di Mario” Ets e Aps Oltre Lo Sguardo.

Mamma caregiver e attivista nel mondo del sociale e della disabilità.