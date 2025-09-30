GROSSETO – Negli occhi c’è ancora il match di Orbetello, quando sul ring allestito in piazza Eroe dei due mondi, Francesco Acatullo riuscì nell’impresa di mandare al tappeto il favorito Arblin Kaba, prendendosi la cintura di campione italiano dei pesi leggeri. A distanza di quattro mesi il pugile del team Rosanna Conti Cavini Boxe è chiamato alla difesa del titolo contro Antonio Gualtieri. Per la “tigre di Caivano”, assistita all’angolo dal maestro Luciano Bernini, non sarà una difesa semplice, perché il suo avversario, ovvero il pugile calabrese Gualtieri, detto “il brasiliano” per le origini paterne, a referto vanta 16 vittorie (di cui tre per KO) e una sola sconfitta.

“Francesco ci ha regalato una grande soddisfazione con il successo ottenuto a Orbetello – dice la manager Monia Cavini –. Anche questo non sarà un incontro semplice, ma conosco le caratteristiche del mio pugile e so che si è preparato al meglio, curando i minimi dettagli, per difendere il titolo». Il match è in programma a Voghera, sul ring del Palaoltrepo, sabato 4 di ottobre. L’organizzazione è targata Rosanna Conti Cavini Production, in collaborazione con la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” e con la Asd Boxe Voghera “Giovanni Parisi”: «Puntiamo come sempre sulla qualità dell’evento – spiega la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini –, la riunione è impostata sul main event del campionato italiano dei pesi leggeri, ma è molto interessante anche il sottoclou, in cui proponiamo match di livello internazionale».

A tal proposito l’attesa è anche quella relativa ai due incontri di spessore che si disputeranno sulla lunghezza delle sei riprese: tra i pesi welter Christofer Sanfilippo incrocerà i guantoni Nikola Ivkovic, mentre nei massimi leggeri Miguel Bachi affronterà Nikolas Panic. «Sono due incontri di livello – precisa Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – Sanfilippo è al sedicesimo match da pro, ma deve vedersela con un pugile bosniaco di grande esperienza, dato che ha all’attivo ben 68 incontri. Miguel Bachi lo conosciamo molto bene, perché è un pugile dal grande potenziale che deve trovare continuità di rendimento. Di una cosa sono sicuro, saranno due incontri spettacolari». La serata del Palaoltrepo si aprirà alle 20:00 con ben cinque incontri di pugilato olimpico. Le operazioni di peso, invece, sono programmate per il 3 ottobre presso l’hotel Clementi di Salice Terme.