MONTE ARGENTARIO – Sono state convocate due sedute del Consiglio comunale in sessione straordinaria, una il 2 ottobre 2025, in prima convocazione alle ore 9,00 ed in seconda convocazione il 3 ottobre alle ore 13,00.

All’ordine del giorno – dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale – i seguenti argomenti: Variazione al Dup 2025/2027; Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2025/2027; Recepimento dello Statuto del Consorzio di Gestione del Parco Ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello e rilascio dell’Intesa ai sensi dell’art. 4 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11; Acquisizione al demanio stradale comunale di aree occupate da sedi stradali ad uso pubblico, ai sensi della legge n. 448/1998, art. 31, commi 21 e 22; Riconoscimento del debito fuori bilancio per Sentenza Giudice di Pace Grosseto n.383/2025.

L’altra seduta è convocata per il giorno 3 ottobre 2025, in prima convocazione alle ore 8,00 ed in seconda convocazione il giorno 4 ottobre alle ore 9,00, in questa adunanza sono previsti tre argomenti : il progetto della Concessione di Servizi e P.E.F. per la Gestione della Concessione Demaniale Rep. 1846 del 02/04/2025 nel Porto di Porto Ercole; la presa d’atto dell’aggiornamento al Piano Programma 2025-2027 dell’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente; la ricapitalizzazione dell’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente mediante incremento del fondo di dotazione – adozione provvedimenti.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it.