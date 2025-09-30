GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 30 settembre 2025
Ariete deciso: giornata concreta.
Toro calmo: ma oggi serve fermezza.
Gemelli socievole: incontri stimolanti.
Cancro, segno del giorno, sarà delicato, protettivo, profondo: oggi ti fai carico delle emozioni altrui con empatia.
Consiglio escursione: rifugiati nel silenzio della spiaggia delle Marze, dove il contatto con l’acqua ti ricarica.
Leone forte: ma non tutto si risolve con energia.
Vergine metodica: giornata utile per definire un progetto.
Bilancia sognante: segui l’ispirazione.
Scorpione attento: risolvi con diplomazia.
Sagittario espansivo: ma oggi fai attenzione ai dettagli.
Capricorno tranquillo: bene l’ambiente domestico.
Acquario curioso: hai voglia di imparare.
Pesci riflessivi: prendi appunti su quello che senti.