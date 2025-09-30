FOLLONICA – La ricca biblioteca di Sauro Marianelli è stata donata alle scuole follonichesi.

Il progetto di raccolta e selezione degli oltre 2 mila volumi di saggistica, narrativa per adulti e ragazzi provenienti dalla personale biblioteca dello scrittore e maestro storico della scuola primaria “B. Buozzi” Sauro Marianelli sono stati distribuiti tra le diverse biblioteche scolastiche della città di Follonica.

Alla scomparsa dello scrittore, avvenuta nel giugno scorso, Barbara Catalani e Alberto Prunetti si sono adoperati per collaborare con la nipote Elena al fine di salvaguardare sia la parte documentale che quella libraria presente nella residenza. Il lavoro è stato principalmente quello di recuperare l’archivio documentale dello scrittore (lasciato in deposito presso l’Istituto Grossetano per la Resistenza), ma allo stesso tempo dare nuova vita agli oltre 2.000 libri che componevano la sua biblioteca personale. Sono così stati selezionati titoli adeguati alla formazione scolastica del primo e secondo ciclo coinvolgendo gli Istituti Comprensivi e l’Istituto Superiore di Follonica.

La donazione vuole contribuire ad arricchire il patrimonio librario delle diverse biblioteche scolastiche con la consapevolezza che questo sarebbe stato il desiderio dello scrittore follonichese. Per completare la donazione e in accordo con la famiglia, sono stati aggiunti alcuni volumi rappresentativi della vasta produzione di letteratura per ragazzi firmata dallo stesso Marianelli.

«La scuola – dicono Barabara Catalani e Alberto Prunetti – è sempre stata per lui un luogo di sperimentazione e di ricerca e insieme con la nipote Elena abbiamo ritenuto che fosse il posto migliore per raccogliere la vasta collezione di romanzi e saggi presente nella biblioteca di Marianelli».

Un ringraziamento da parte degli Istituti scolastici follonichesi alla famiglia di Sauro Marianelli che ha permesso questa donazione che avrebbe fatto sicuramente felice lo scrittore follonichese.