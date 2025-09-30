GROSSETO – Lavoro in nero, articoli contraffatti, controlli per la sicurezza. È stata un’estate intensa quella della Guardia di finanza, anche grazie ai rinforzi estivi richiesti per il tramite della Prefettura.

Nel mese di luglio sono state oltre 170 le irregolarità riscontrate nei confronti di altrettanti esercizi commerciali e 12 i lavoratori “in nero” complessivamente individuati; sette i datori di lavoro multati (per due delle aziende controllate è scattata anche la sospensione dell’attività a seguito del superamento della soglia del 10% delle posizioni irregolari, la cui esecuzione è stata evitata grazie alla effettiva regolarizzazione dei lavoratori e all’intervenuta oblazione).

I controlli in materia di sicurezza prodotti e di tutela del Made in Italy, hanno poi permesso di sottoporre a sequestro più di 3600 articoli, tra cui borse, scarpe e altri capi di abbigliamento, che si sono rivelati insicuri, in quanto privi delle previste indicazioni di tracciabilità per la commercializzazione sul territorio nazionale oltre a prodotti contraffatti di noti brand di rilevanza internazionale (tra i quali anche i pupazzi riproducenti fittiziamente i noti “Labubu”).

Inoltre i finanzieri hanno rafforzato con i loro controlli l’ordine e sicurezza pubblica in sinergia alle altre Forze di polizia secondo quanto stabilito in sede di Comitato provinciale, con particolare attenzione ai luoghi ritenuti sensibili in considerazione dell’elevata affluenza di turisti. Contributo che si è tradotto nell’identificazione di 1.956 persone e controllo di 1.045 veicoli, anche attraverso le unità cinofile a disposizione.

Le attività proseguiranno interessando anche le aree del territorio provinciale a minore attrattività turistica, sempre nella prospettiva della tutela della sicurezza dei lavoratori, del tessuto imprenditoriale e della leale e sana competizione delle imprese.