BAGNO DI GAVORRANO – Entrambi sconfitti di misura gli Juniores di Grosseto e Follonica Gavorrano, impegnati nel girone F. Nella terza di campionato rimane a zero punti il team minerario, battuto 2-1 nella trasferta in casa della Terranuova Traiana. Vantaggio biancorossoblù al quarto d’ora con Godano, bravo a concretizzare di diagonale una ripartenza. Arriva però la pressione della Terranuova Traiana, che su palla inattiva trova il pari grazie a un autogol, probabilmente viziato da un fallo.

La prima frazione si chiude così in equilibrio, con tanti duelli anche nella ripresa. Quando la gara sembra indirizzarsi sul pari, in una mischia in area biancorossoblù arriva il tiro che beffa il Follonica Gavorrano.

“Dal gol subito nel finale non siamo più riusciti a recuperare – sottolinea mister Daniele Pagliarini – Purtroppo commentiamo un’altra sconfitta, adesso torneremo in campo per cercare di migliorare sulle lacune che abbiamo evidenziato in queste prime due partite. Adesso cercheremo di rifarci nel prossimo turno”.

TERRANUOVA TRAIANA: Corvino, Attili, Vichi, Grossi, Pieri, Altieri, Bombardieri, Baldini, Fantoni, Fratini, Lamaj D.. A disposizione: Bianchi, Beghini, Cifrodelli, Duta, Fiorini, Lamaj A., Meini, Miniati, Mugnai. All. Borsi.

UsFG: Tanganelli, Simoncini, Marcatili, Grosso, Lorenzi, Cascioli, Riva, Prisco, Godano, Calvi, Ontani. A disposizione: Carmisano, Scava, Frassinelli, Ghirlandini, Mancinelli, Spadi, Berardone, Chinellato, Nardo. All. Pagliarini.

MARCATORI: Godano, Autogol, Cifrodelli.

Dopo due vittorie, battuta d’arresto per gli Under 19 biancorossi, superati 1-0 dal Foligno in terra ostile. I grossetani si ritrovano adesso nel quartetto delle seconde, ad un punto dalla vetta occupata dal Poggibonsi.