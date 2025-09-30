GROSSETO – In occasione delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale, in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre, l’ufficio elettorale del Comune di Grosseto effettuerà aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità, esclusivamente finalizzate all’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini sprovvisti di documenti validi.

L’ufficio elettorale, in via Colombo 5, sarà aperto con i seguenti orari:

– lunedì 6 e mercoledì 8 ottobre: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18

– martedì 7 e giovedì 9 ottobre: dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17

– venerdì 10 e sabato 11 ottobre: dalle 9 alle 18

– domenica 12 ottobre: dalle 7 alle 23

– lunedì 13 ottobre: dalle 7 alle 15

Il Comune fa inoltre sapere che anche l’ufficio Anagrafe, in via Colombo 5, sarà aperto per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche, esclusivamente per maggiorenni totalmente privi di documenti di riconoscimento, nei seguenti giorni:

– sabato 11 ottobre: dalle 9 alle 18

– domenica 12 ottobre: dalle 7 alle 23

– lunedì 13 ottobre: dalle 7 alle 15

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici competenti.