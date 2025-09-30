ISOLA DEL GIGLIO – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 30 settembre, a Cala Bassetti, dove due subacquei sono stati soccorsi dopo un’immersione. L’allarme è scattato alle 14.23 con l’attivazione del 118 Asl Toscana sud est.

I due uomini, di 36 e 42 anni, sono stati recuperati dalla Guardia costiera e trasportati sulla terraferma. Da lì, sono stati trasferiti a bordo dell’elisoccorso Pegaso all’ospedale della Misericordia di Grosseto per essere poi sottoposti a trattamento in camera iperbarica.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Misericordia del Giglio, che ha prestato le prime cure. Le condizioni dei due uomini sono gravi.