GROSSETO – Sarà il Teatro degli Industri di Grosseto a ospitare giovedì 2 e venerdì 3 ottobre la terza edizione del Convegno di Studio della Polizia Locale e Sicurezza Urbana organizzato dal Gruppo Maggioli. Un prezioso appuntamento di formazione e confronto rivolto agli operatori di Polizia locale, per aprire riflessioni sul tema della sicurezza all’interno delle città, attraverso i contributi di esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

In particolare questa edizione si concentrerà su due temi centrali nell’attuale dibattito pubblico: “Videosorveglianza, regole per l’utilizzo e benefici per l’attività di indagine” è il titolo dell’incontro in programma nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre (a partire dalle ore 14.00) che sarà aperta dal videomessaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Ad introdurre la discussione, moderata dal giornalista Gabriele Baldanzi, saranno il comandante della Polizia locale di Grosseto Alessio Pasquini e i saluti del sindaco di Grosseto: a partecipare saranno Guido Scorza, componente del collegio del garante per la privacy, Santo Fabiano, responsabile protezione dei dati per il Comune di Grosseto, il generale Giuseppe Alverone, già Dpo Arma dei Carabinieri e Gianluca Sivieri, comandante Polizia Locale di Buccinasco (MI).

L’attività di videosorveglianza è rigidamente regolamentata a tutela della privacy e della libertà delle persone, e deve sottostare a principi di liceità, necessità, proporzionalità e presenza di una specifica finalità di controllo, quando altre misure siano insufficienti e inattuabili. Il suo utilizzo, ormai diventato fondamentale a supporto delle attività connesse all’ordine pubblico e alla sicurezza, deve attenersi a norme stringenti, rispettando anzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti per non incappare nelle sanzioni previste dal garante per la privacy.

Venerdì 3 ottobre a partire dalle 8.30 l’incontro “Il contesto giovanile nell’epoca post Covid tra devianza e ricerca di nuove identità”: un tema di drammatica attualità, quello della devianza giovanile, al centro delle cronache nazionali anche a seguito della maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato a partire dallo scorso 22 agosto, che ha portato a oltre 60mila controlli – di cui oltre 10mila minorenni – in tutta Italia, e che si è conclusa con il fermo di circa 300 giovani, di cui 22 under 18. Una problematica che sembra essersi acuita nel periodo post pandemico, che ha portato i più giovani ad una brusca interruzione delle attività scolastiche, sportive e relazionali, con un aumento del disagio misurabile anche nella maggior richiesta di supporto psicologico registrata da molti osservatori.

Sarà Antonio Marziale, giornalista, docente universitario in sociologia e presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori a moderare l’incontro che vedrà la partecipazione del professore Fabio Ferretti dell’Università di Siena, Graziano Lori del Corpo Pl Firenze e presidente associazione Il Cerchio blu, la criminologa Sarah Viola e Alessandra Liberatore, provveditore agli Studi di Grosseto. Seguirà una Tavola Rotonda alla quale parteciperanno Fabio Ferretti, Graziano Lori, Sarah Viola e Valeria Lazzarini.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione: tutte le informazioni al link https://www.convegnipolizia.it/grosseto.