GROSSETO – Riapre la piscina comunale “Finetti” di via Lago di Varano, dopo la conclusione del primo stralcio di lavori di riqualificazione approvati lo scorso luglio all’interno del progetto esecutivo.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo degli spogliatoi, compresi gli impianti idraulici e gli infissi, la nuova pavimentazione del bordo vasca e l’installazione delle pompe di calore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e consentire anche il riscaldamento dell’acqua.

Al termine di questa prima fase la struttura dispone di un’agibilità parziale, che permette comunque il regolare svolgimento delle attività sportive e didattiche.

L’opera rientra in un project financing che prevede un investimento complessivo di 3 milioni e 650mila euro e l’affidamento in concessione per trent’anni all’associazione temporanea di imprese Olimpic Nuoto Napoli e Riesco srl. Il secondo stralcio dei lavori comprenderà ulteriori interventi di riqualificazione e, soprattutto, la realizzazione della nuova piscina olimpionica da 50 metri lineari, destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport cittadino.