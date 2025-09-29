GROSSETO – Traffico in forte rallentamento in zona centro storico.

Da Via Oberdan si registrano le prime code. I tecnici sono al lavoro per una sospetta perdita di acqua dalle tubature davanti alla Coop doi via Ximenes.

Nei mesi scorsi erano stati fatti interventi ma i sanpietrini e il manto stradale continuavano a sprofondare in più punti. Per questo ora i tecnici hanno avviato opere di scavo più in profondità alla ricerca della sospetta perdita.

La zona interessata è quella delle strisce pedonali che attraversano via Ximenes proprio davanti alla Coop.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti nella zona e sul cantiere si procede a una sola corsia.