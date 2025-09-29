FOLLONICA – Si è conclusa, dopo una settimana di regate caratterizzate da condizioni meteorologiche e marine tra le più disparate, l’edizione 2025 dei Campionati Mondiali Master delle classi ILCA, che hanno visto in acqua oltre 450 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo.

La Lega Navale Italiana sezione di Follonica ha preso parte all’evento con tre atleti, che hanno onorato i colori sociali con prestazioni di rilievo nelle rispettive categorie. Immancabile Stefano Meciani nella classe ILCA 7 categoria Apprendisti, che ha conquistato un brillante sesto posto assoluto, risultando primo degli italiani. Fra i Master presente Davide Nocchi, impegnato nella classe ILCA 6, ha chiuso con un ottimo 12esimo posto. Infine Sandro Ciliegi, nella classe ILCA 6 categoria Apprendisti, ha concluso nella 21esima piazza.

Risultati importanti che testimoniano il livello tecnico e la determinazione dei velisti follonichesi, capaci di competere con successo in un contesto internazionale di altissimo profilo.

La LNI Follonica esprime grande soddisfazione per le performance dei propri soci, che arricchiscono il prestigio della sezione e confermano la vitalità della squadra ILCA anche a livello mondiale.