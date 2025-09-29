PRINCIPINA A MARE – Incidente ieri sera a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, dove un auto con a bordo un uomo si è scontrata con un daino. L’animale è rimasto gravemente ferito e purtroppo non ce l’ha fatta.

A raccontare la vicenda Giacomo Bottinelli della Lav che scrive: «Il guidatore ha avuto un comportamento esemplare. Si è fermato e ha chiamato subito aiuto. Purtroppo, le varie forze dell’ordine si sono rimpallate la chiamata finché una persona sul posto non è arrivata a me».

«Ho contattato il Centro di Recupero di Semproniano e intanto sono andato sul luogo per verificare le condizioni del daino. In breve è arrivata la veterinaria, Barbara Vieri, ma purtroppo non c’era più niente da fare».

«Ringrazio la mia collega Beatrice Wens Rezzaghi dell’Unità di Emergenza Lav per essere stata con me in video chiamata mentre attendevo i soccorsi. Ricordo a tutti, forze dell’ordine comprese, che in provincia di Grosseto il numero per il recupero di animali selvatici in difficoltà è il 349 690 5645» conclude Bottinelli.