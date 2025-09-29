FOLLONICA – Ben sessanta candeline per l’Avis di Follonica: un traguardo che la sezione comunale ha festeggiato insieme ai donatori e alle altre Avis del territorio domenica 28 settembre.

La giornata è iniziata in piazza Guerrazzi, in uno dei punti più belli del lungomare follonichese. Dopo la colazione, la musica della banda Filarmonica “Puccini” di Follonica ha accompagnato i donatori e le Avis consorelle attraverso via Roma, fino a raggiungere piazza Vittorio Veneto per la posa di una corona al monumento ai caduti. Alla sala Tirreno è stato poi fatto il punto della situazione sulla raccolta del sangue e sono state consegnate le benemerenze per i donatori che hanno raggiunto un alto numero di donazioni, un piccolo segno di riconoscimento per grande impegno che dura nel tempo. Infine tutti a pranzo per festeggiare a tavola i risultati raggiunti in questi primi 60 anni di Avis Follonica.

«La gran parte del merito va ascritta in primo luogo ai nostri donatori, che non ci stancheremo mai di ringraziare, ma anche a chi con dedizione e passione li ha gestiti e li sta gestendo – ha detto il presidente Antonio Nozzoli, che ha ricordato la storia della sezione partendo dalla fondazione per merito di Luigi Bertocci nel 1965, quando si donava ancora su richiesta dei familiari dei pazienti, e concludendo ai tempi recenti che hanno visto la sezione strutturarsi in maniera più solida, accrescere il numero dei donatori e delle donazioni (dalle 550 sacche raccolte nel 2004 alle 2082 del 2024).

Numeri celebrati anche dalla presidente regionale di Avis Claudia Firenze, che ha ricordato a tutti l’importanza del dono per salvare vite, e dal presidente di Avis provinciale Carlo Sestini: «Una sezione che è cresciuta anno dopo anno, diventando una delle realtà più significative della provincia di Grosseto, come testimoniano i dati. Nei primi nove mesi di quest’anno 837 donatori attivi hanno fatto 1562 donazioni, di cui 1066 di sangue e 495 di plasma». Un dato importante, quello del plasma, visto che l’Italia non ha ancora raggiunto l’autosufficienza e deve ancora importarlo da altri Paesi per poter fabbricare farmaci salvavita.

Nella mattinata alla sala Tirreno sono intervenuti anche i presidenti delle altre Avis, l’assessore Sandro Marrini, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, la consigliera di Avis regionale e provinciale Luisa Rosini e le infermiere che hanno preso servizio al trasfusionale di Follonica recentemente. Anche i medici Silvia Ceretelli e Francesco Casalino hanno potuto ringraziare con un intervento a video i donatori. Si è parlato infine anche del nuovo spazio per il trasfusionale, aperto dopo la fine dei lavori al distretto Asl: «La nuova struttura che accoglie i donatori da fine agosto ci chiama a nuove sfide – ha concluso Avis Follonica -, ma noi ci siamo e cercheremo di rispondere al meglio».

Nella galleria qui sotto alcuni momenti dell’anniversario grazie alle foto di Francesca Manetti.