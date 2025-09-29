BAGNO DI GAVORRANO – Inizio di stagione promettente per la formazione del Calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano, che ha regolato l’Isola d’Elba per 5-1 nell’incontro valevole per la Coppa Toscana.

La partita è stata ben giocata dalle ragazze. Nei primi minuti c’è stato un po’ di studio sul campo, probabilmente influenzato dalle emozioni della prima partita dell’anno. Le ragazze di D’Antoni sono riuscite a sbloccarsi grazie a Rinaldi con un rasoterra micidiale. Pochi minuti dopo il raddoppio di D’Antoni dopo una bellissima azione di squadra. Le ragazze hanno continuato a spingere e hanno trovato il terzo gol con Rossi, seguito rapidamente dal quarto, realizzato da Abate, perfettamente innescata da un preciso passaggio di D’Antoni.

Il primo tempo si è chiuso con una bella conclusione delle avversarie, brava Falcinelli a sventare. Nella seconda frazione le biancorossoblù sono ripartite un po’ sotto tono, ma nonostante ciò sono riuscite a trovare il quinto gol con Borelli che, lanciata da Vincenti, ha superato il portiere avversario con un pallonetto. Le avversarie sono riuscite poi a trovare il gol della bandiera con Carlini.

“Non c’è male come inizio di stagione – commenta Giulia D’Antoni – Partire con una vittoria è sempre un’iniezione di fiducia. Abbiamo mostrato buone trame di gioco e creato azioni interessanti, anche se c’è ancora molto su cui lavorare. Sarà fondamentale trovare presto la condizione ottimale per affrontare al meglio il campionato. Oggi era importante ritrovare il ritmo partita, abbiamo fatto un buon passo in questa direzione. Ora testa agli allenamenti: con impegno e determinazione, sono convinta che quest’anno potremo dire la nostra in tante partite. La prossima sarà già una sfida tosta: andremo in casa della favorita, ma saremo pronte a giocarcela fino in fondo”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Abate, Pannocchi, Borrelli. All. D’Antoni.

ISOLA D’ELBA: Bicecci, Rodriguez, Carlini, Olmetti, Gorgoglione, Profumo. All. Giacomelli.

MARCATORI: D’Antoni, Rossi, Rinaldi, Abate, Borrelli, Carlini.