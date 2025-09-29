Foto di repertorio

﻿GROSSETO – Inizia con una vittoria esterna la stagione della formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto, che nella prima giornata della Coppa Italia, ha espugnato la pista del Follonica Hockey, con un 6-4 maturato nella seconda parte di gara, dopo che il primo tempo si era chiuso in parità. I ragazzi di Marco Zanobi nei primi quattro minuti di gioco si sono trovati per due volte sotto nel punteggio (1-0 e 2-1), poi, dopo il pareggio di Bianchi, hanno firmato il sorpasso grazie alla rete di Samuel Cardi. Il giovanissimo quintetto azzurro, con capitan Bonucci, trova la rete del 3-3 con il quale si chiudono i primi 25 minuti. Nella ripresa decisiva la tripletta di Emanuele Perfetti, il miglior realizzatore del Grosseto. Domenica prossima, alle 18, secondo impegno per il Grosseto, che ospiterà, sulla pista di via Mercurio, lo Startit Prato.

Follonica-C.P. Grosseto 4-6

FOLLONICA: Alessandro Del Viva, Flavio Del Viva; Masconni, Frare, Mai, Talarico, Marengo, Bonucci, Premoli, Barbato. All. Alessandro Del Viva.

GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Masetti; Giusti, Civitarese, Cardi, Muntean, Bianchi, Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 3’31 Premoli, 3’43 Bianchi, 4′ Talarico, 7’09 Cardi, 12’48 Bianchi, 24’07 Bonucci; nel s.t. 4’40 Perfetti, 6’10 Perfetti, 17’03 Talarico, 18’48 Perfetti.