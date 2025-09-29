GROSSETO – La Squadra Mobile della Questura di Grosseto ha messo a segno un importante colpo al traffico di stupefacenti in città.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i poliziotti hanno arrestato un uomo con precedenti specifici e denunciato un altro uomo e una donna, sequestrando complessivamente oltre 130 grammi di eroina, oltre a marijuana, hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione su una presunta attività di spaccio nella zona di Barbanella. Gli agenti hanno organizzato un servizio di osservazione che ha portato a una perquisizione domiciliare: all’interno dell’abitazione sono stati trovati 36 involucri di eroina già suddivisa in dosi, per un peso di circa 22 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 4.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto che l’arrestato aveva occultato nella cavità rettale altri 10 ovuli di eroina, per un peso complessivo di 114 grammi, successivamente espulsi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Nel corso della perquisizione sono state sequestrate anche due piante di marijuana e circa 5 grammi di hashish.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere di Siena con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con le altre due persone denunciate.