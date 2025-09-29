GROSSETO – Vince il Cagliari, ma è stata una battaglia fino all’ultimo inning. Sabato 27 settembre, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four tra Big Mat Bsc, Torre Pedrera e Cagliari (foto Lettieri).

I biancorossi, dopo aver ceduto il passo per 9-1 contro il roster sardo, in una partita segnata dall’ottima prestazione del lanciatore partente cagliaritano, hanno vinto per 12-9 contro il Torre Pedrera – quest’ultimo, invece, si è imposto per 3-1 sul Cagliari. La vittoria dei maremmani è arrivata grazie a un forte spirito di riscatto e dalla freschezza del monte di lancio.

La vittoria contro il roster riminese non è bastata ai ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto per superare il turno, obiettivo raggiunto invece dai cagliaritani. Si chiude quindi un’ottima stagione per gli under 18 biancorossi, capaci di arrivare a un passo dalle Final four e di ottenere vittorie importanti contro alcune delle migliori realtà italiane di baseball.

