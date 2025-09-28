GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 28 settembre 2025

Ariete rilassato: oggi niente stress.

Toro in cerca di coccole: una giornata intima.

Gemelli curioso: qualcuno ti incuriosisce.

Cancro sensibile: goditi un momento con chi ami.

Leone protagonista anche a casa: lasciati ammirare.

Vergine in ascolto: potresti cogliere qualcosa di prezioso.

Bilancia generosa: chi ti sta vicino lo sente.

Scorpione riflessivo: oggi lascia parlare gli altri.

Sagittario dinamico: giornata da vivere fuori.

Capricorno serio ma affettuoso: torna in contatto.

Acquario originale: oggi una tua idea farà sorridere.

Pesci, segno del giorno, sarà profondo, spirituale, in armonia con ciò che lo circonda.

Consiglio escursione: fai una passeggiata lungo la laguna di Orbetello, al tramonto: la luce e il silenzio ti accompagneranno dentro di te.