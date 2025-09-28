GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 28 settembre 2025
Ariete rilassato: oggi niente stress.
Toro in cerca di coccole: una giornata intima.
Gemelli curioso: qualcuno ti incuriosisce.
Cancro sensibile: goditi un momento con chi ami.
Leone protagonista anche a casa: lasciati ammirare.
Vergine in ascolto: potresti cogliere qualcosa di prezioso.
Bilancia generosa: chi ti sta vicino lo sente.
Scorpione riflessivo: oggi lascia parlare gli altri.
Sagittario dinamico: giornata da vivere fuori.
Capricorno serio ma affettuoso: torna in contatto.
Acquario originale: oggi una tua idea farà sorridere.
Pesci, segno del giorno, sarà profondo, spirituale, in armonia con ciò che lo circonda.
Consiglio escursione: fai una passeggiata lungo la laguna di Orbetello, al tramonto: la luce e il silenzio ti accompagneranno dentro di te.