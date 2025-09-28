GROSSETO – «Il 12 e 13 ottobre si sceglierà tra due mondi differenti. In questa campagna elettorale io vedo due motori: quello che muove noi, ossia la voglia di vincere, la speranza, l’unione pure nelle nostre differenze, quella competizione sana che spinge a prendere un voto in più. Dall’altra vedo la paura perdere il posto e la poltrona e la difficoltà a mettere insieme tutti». Alessandro Tomasi, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Toscana oggi, a Grosseto, ha incontrato i candidati delle liste che lo sostengono.

«Ci presentiamo in formazione completa – ha detto -. Questa è una coalizione che governa in tante realtà e dove non governa da un contributo importante come opposizione. Siamo uniti e compatti con un’offerta politica completa perché i nostri elettori ci dicono che ci vogliono vedere insieme, uniti».

«Questi 15 giorni che ci dividono dal voto sono importanti per far capire alla gente che a queste elezioni si decide il futuro della Regione Toscana. Le scelte non fatte in questi anni ne hanno compromesso il futuro. Per questo voglio alzare il tono del dibattito puntando sulle idee, e sui temi importanti come la sanità: come la immaginiamo tra 20 anni? Continuiamo a tappare i buchi o vogliamo vederla anche in un’ottica di dibattito con quella privata? Dobbiamo cogliere la sfida dell’agricoltura: c’è un piano regionale per conservare l’acqua e distribuirla dove serve? O tra cinque anni delle diecimila aziende presenti cosa resterà? I ragazzi fuggono dalla nostra regione. Andare a all’università a Firenze è costoso, non ci sono infrastrutture e le case costano troppo. Se diritti e lavoro i ragazzi li trovano in un’altra regione o all’estero perderemo le forze migliori. Per tenerli qui serve lavoro lavoro e sviluppo economico. Fare impresa è difficile. Servono anni per mettere pannelli fotovoltaici. La Regione fa formazione su cose inutili. Anche a scuola bisogna puntare su quel che serve ad un territorio».

«Io sono per il fare. Non ho paura di sbagliare: chi fa sbaglia. Ho paura dell’immobilismo in cui è piombata questa regione che è la più bella del mondo. Dei sondaggi invece non mi preoccupo: se li avessi guardati non mi sarei candidato neppure a sindaco. Quello che voglio è che non passi l’idea che la Regionre è lontana e non conta come si credeva una volta per l’Europa. La Regione incide profondamente sulle vite dei cittadini, e il 12-13 ottobre si decide il modello che vogliamo per il nostro futuro. Io credo che i voti di Grosseto peseranno molto sul risultato finale. Per questo dico ai candidati: suonate la carica e fate sentire che ci siete».

«Forza Italia schiera i suoi candidati nella convinzione che sarà una battaglia difficile ma ci sono i presupposti per una battaglia vittoriosa – afferma Alessandro Ulmi per Forza Italia -. Siamo in corsa per portare voti alla coalizione. E abbiamo schierato rappresentati di tutto il territorio: Luca Agresti per Grosseto, Priscilla Schiano per la zona sud, Riccardo Ciaffarafà per l’Amiata e Annarita Morelli ex preside della zona nord».

Angela Amante per Noi moderati afferma: «Io rappresento la parte civica di noi moderati. Poi c’è Andrea Ulmi, l’ex sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini in rappresentanza della montagna e Nadia Benucci di Massa Marirttima».

Andrea Vasellini per la Lega si presenta: «Sono il rappresentante sul territorio del generale Vannacci. Queste elezioni sono un punto di non ritorno: o vinciamo uniti come squadra, o perdiamo come singoli». Poi rivolgendosi a Tomasi afferma: «Tu sei il nostro leader e ci devi guidare alla vittoria ora è il momento di atterrare l’avversario».

Simona Petrucci ha presentato i candidati di Fratelli d’Italia: «Guendalina Amati, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Luca Minucci, tutte persone politicamente attive da anni, grandi personalità che combattono per il nostro territorio».

«In questi giorni escono sondaggi che sparano numeri cifre in modi differenti. Mi hanno chiesto come pensiamo di sopperire al gap: ho risposto con quello che facciamo tutti i giorni , stare in mezzo alla gente. Noi portiamo avanti il territorio. Ascoltiamo e portiamo al governo le esigenze dei cittadini mentre sino ad ora è successo il contrario: il Governo si è sempre imposto sul territorio».

«Il 62% dei toscani dice che la priorità in Toscana è la sanità. Se il sistema avesse funzionato questo dato sarebbe stato più basso. Quindi il sistema ha fallito. Noi denunciamo da anni la mancanza di dottori, sottopagati, sottostimati. Anche il problema immigrati è molto sentito. Chi violenta, spaccia deve andare nei centri di permanenza ed essere rimpatriato».

Infine Marco Neri della lista civica per Tomasi si presenta: «Io sono un imprenditore agricolo e rappresentate questo mondo. Per questo spero di rappresentare bene la realtà territoriale della maremma, così come gli altri tre candidati della lista civica che vuol esprimere il mondo del fare contrapposto alla politica e dare una svolta alla Regione».